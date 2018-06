Festiwal WROCloveUKRAINE zaczyna się 1 czerwca, potrwa do soboty, 2 czerwca. Impreza czeka przy Ruskiej 46, w Recepcji Strefy Kultury. Jest bezpłatna.

Festiwal WROCloveUKRAINE zacznie się o godz. 19 w Recepcji (ul. Ruska 46). Wstęp jest bezpłatny.– Zaznaczam, że to jest część letnia imprezy, wydarzenia planujemy też w październiku – mówi Tomasz Sikora z Karbido, organizator wydarzenia. – Karbido od lat współpracuje z Jurijem Andruchowyczem, więc, kiedy Ukraińcy przyjechali do Polski i do Wrocławia, chcieliśmy ich dobrze przyjąć. Tak samo, jak byliśmy przyjmowani w Ukrainie – tłumaczy. – Formuła nie jest przyporządkowana do terminy, będziemy go dostosowywać do "nastrojów" – uśmiecha się i dodaje, że podczas pierwszej, zeszłorocznej edycji, postawili na literaturę, goszcząc Jurija Andruchowycza i Serhija Żadana.19:00 / RECEPCjA - Strefa Kultury Prezentacja programu stypendialnego „Gaude Polonia” połączona z dyskusją pt. „Kultura jako istotny element dialogu polsko-ukraińskiego” - z udziałem Bogumiły Berdychowskiej (Narodowe Centrum Kultury).20:30 / uska Lab - Galeria Chwilowa мїкrоkosmos Plastyczne interwencje w przestrzeni byłego zakładu stolarskiego. Efemeryczna wystawa prac artystów ukraińskich, stypendystów programu „Gaude Polonia”, rezydentów miasta Wrocławia: Arsen Bereza / Danyło Kowacz / Oleksandr Malets / Jurij Morykwas Wiktor Nowożyłow / Lera Polianskowa / Khristina Slyvka21:30 / Podwórko Ruska 46 unSILENT Wro Koncert multimedialny z mappingiem w przestrzeni Wrocławskich Neonów w wykonaniu: xaoRa (Iwano-Frankiwsk) - dźwięk, brak ciszy VJ group Cube (Iwano-Frankiwsk) – obraz, zarządzanie fotonami(...) Cisza, która najwyraźniej nie istnieje w czystej postaci, staje się znacząca tylko w porównaniu z hałasem, dźwiękiem i sygnałem. Jest ona punktem odniesienia, który przekształca się w wibracje, zrozumiałe dla naszych zmysłów. Tak jak foton, który istnieje tylko w stanie ruchu. Cisza jako brak dźwięku, ciemność jako brak światła i na odwrót. Sprzeczność jako cecha pomiaru obecności dźwięku, światła, materii, energii, fal, oscylacji. Miasto jako hałas. Hałas jako przypadkowość wibracji, życia. Napełnianie jako brak pustki (...). xaoRa & Cube.2 czerwca organizatorzy zapraszają wszystkich na Wyspę Słodową. Tu, w sercu miasta odbędzie się „PIKNIK NA WYSPIE” czyli polskoukraiński piknik rodzinny. Przestrzeń festiwalowa zostanie podzielona na strefy: warsztatów, relaksu i kultury. Podczas pikniku nie zabraknie atrakcyjnych warsztatów, pokazów, konkursów i gier - dla osób w każdym wieku. Zwieńczeniem dnia będą występy na scenie muzycznej - interaktywny koncert zespołu Pensiya (Iwano-Frankiwsk, UA) z udziałem mieszkańców Wrocławia a na koniec X lecie swojej działalności świętować będzie polsko-ukraiński zespół DAGADANA.10:00 – 13:00 „MIESZKAŃCY WROCŁAWIA” – gra miejska dla dzieci przygotowana przez Radę Osiedla Stare Miasto13:00 OTWARCIE PIKNIKU – warsztaty muzyczne dla dzieci prowadzone przez zespół DAGADANA, a następnie: konkursy, warsztaty (od plastycznych po kulinarne), występy i prezentacje (m.in. patrol konny Straży Miejskiej), otwarte spotkanie polsko-ukraińskiego Speaking Clubu, dmuchańce, gry i zabawy (sportowe, planszowe i umysłowe) oraz wiele innych wydarzeń - dla osób w każdym wieku!18:00 PENSIYA - spontaniczny koncert ukraińskiej grupy z udziałem mieszkańców Wrocławia. Zapraszamy do wspólnego występu w super orkiestrze (mile widziany własny instrument muzyczny)!20:30 DAGADANA + PRZYJACIELE - koncert na 10-lecie polsko-ukraińskiego zespołu