Bezpłatne znakowanie psów we Wrocławiu [LISTA MIEJSC]

Oznakowanie psa mikroprocesorem elektronicznym, czyli chipem ma być formą bezpieczeństwa dla naszych pupili. Ułatwia znalezienie psa, a także skraca jego ewentualny pobyt w schronisku. Jeżeli ktoś znajdzie błąkającego się psa może pójść z nim do weterynarza w celu wykrycia czy pies ma wszczepiony chip, dzięki temu łatwiej jest odnaleźć właściciela.

– Psy będą łatwiejsze do znalezienia nie tylko w Polsce. Dzięki mikroprocesorowi zwierzę trafia do ogólnoeuropejskiej bazy „Safe Animals”, co ułatwi odnalezienie pupila także za granicą – tłumaczy Marcin Wierzba z Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Chip jest wszczepiany pod skórę, zawiera kod, który kieruje do bazy danych, gdzie łatwo można znaleźć właściciela psa. To jest prosty zabieg, dlatego nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby oznakować swojego psa – dodaje.

Nie tylko psy można oznakować, również jeżeli ktoś boi się o swojego kota, to może z nim udać się do weterynarza i wszczepić mu mikroprocesor. Akcja dotyczy jednak psów. Każdy Wrocławianin do 15 grudnia może oznakować bezpłatnie swojego psa w wybranych lecznicach. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty oraz dokument psa (książeczkę szczepień lub inny). Jeżeli ktoś nie zdąży do tego czasu, to później zabieg kosztuje 40 zł.

– W naszej bazie znajduje się już ok. 30 tysięcy rekordów. Akcja trwa już kilka lat i cały czas będzie kontynuowana w związku z programem zapobiegania bezdomności zwierząt – mówi Marcin Wierzba.

Znakowanie psa we Wrocławiu. Lista lecznic: