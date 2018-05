Badania (m.in. pomiar glikemii przygodnej, cholesterolu, trójglicerydów oraz ciśnienia krwi) będą przeprowadzane w najbliższą niedzielę (27 maja) na parterze Arkad Wrocławskich. Akcja potrwa od godz. 11.00 do 17.00. Zobacz też: Bezpłatne badania tarczycy w Arkadach Wrocławskich (© Materiały prasowe)

Pacjenci coraz częściej zgłaszają się z problemami związanymi z tarczycą - twierdzą lekarze. W najbliższy weekend we Wrocławiu będzie można pod tym kątem wykonać bezpłatne badania.

Badania (m.in. pomiar glikemii przygodnej, cholesterolu, trójglicerydów oraz ciśnienia krwi) będą przeprowadzane w najbliższą niedzielę (27 maja) w Arkadach Wrocławskich. Akcja potrwa od godz. 11.00 do 17.00.- Wiemy, że terminy wizyt do specjalistów, w tym endokrynologa są dość odległe. Dlatego zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad i badań pod kątem tarczycy w naszym Centrum. Tym bardziej, że teraz robiąc zakupy, czy uczestnicząc w naszych akcjach nie trzeba się spieszyć, bo pierwsze dwie godziny parkowania w naszym centrum są bezpłatne - mówi Dorota Żmiejko, manager ds. marketingu Arkad Wrocławskich.Akcja "Pacjent pod opieką diagnosty- TARCZYCA" odbędzie się na parterze Arkad Wrocławskich