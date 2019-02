Bezpłatne badania profilaktyczne dla mężczyzn we Wrocławiu [GDZIE? KIEDY?]

Movember Polska 2018

Jak co roku, w listopadzie mężczyźni na całym świecie zapuszczają wąsy, by sprowokować do rozmowy o raku jąder i prostaty. W ten sposób pomysłodawcy akcji chcą uświadamiać, jak ważne są regularne badania i dbanie o swój stan zdrowia. W ramach polskiej kampanii Movember od 2 listopada do 2 grudnia w sześciu miastach zorganizowane zostaną darmowe badania USG jąder, a także – po raz pierwszy – badania poziomu PSA, czyli tzw. markera nowotworowego prostaty.

– Polskie obchody ruchu Movember są unikalne na skalę światową. Jako organizatorzy wyszliśmy poza cel edukacyjny i daliśmy mężczyznom możliwość udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych USG. Jest to jednak rodzaj badania adresowany przede wszystkim do mężczyzn przed czterdziestką. W związku z tym, że zgłaszało się do nas również wielu panów po czterdziestym roku życia, postanowiliśmy zacząć realizować badania również dla nich – tłumaczy Jakub Kajdaniuk z Fundacji Kapitan Światełko. - Dzięki współpracy z firmą Diagnosis S.A. w tym roku na naszych spotkaniach będzie można również przebadać się pod kątem zmian w prostacie, poprzez szybkie badanie krwi, którego wyniki dostępne są w kilka minut - dodaje.

Na badania kontrolne realizowane w trakcie movemberowych wydarzeń nie trzeba się zapisywać – wystarczy przyjść 4 listopada do Arkad Wrocławskich w godzinach od 10:20 – 14:00 lub 14:30 – 19:30 i zgłosić się do punktu Movember Polska. Wszystkie badania w kampanii realizowane są w formule „zapłać, ile zechcesz”.