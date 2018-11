Bezpartyjni i PiS - jest porozumienie w sprawie koalicji w sejmiku - podatek miedziowy 15 procent w dół

Co zyskają Bezpartyjni Samorządowcy dzięki kolacji z Prawem i Sprawiedliwością? Na pewno obniżony o 15 procent ma zostać podatek od wydobycie niektórych kopalin. Koalicjanci podzielili między siebie również stanowiska w sejmiku. Marszałkiem zostanie Cezary Przybylski.

Jak podkreśla Robert Raczyński - jest to umowa oparta na wzajemnym zaufaniu.

- Kierowaliśmy się interesem Dolnego Śląska - powiedział dzisiaj na konferencji w Sejmie Robert Raczyński, prezydent Lubina i jednocześnie szef struktur Bezpartyjnych Samorządowców. - Podpisane porozumienie dotyczy regionalnych spraw gospodarczych i rozwoju województwa. Mówiliśmy od początku, że kluczem do porozumienia będzie ustępstwo ze strony rządu w sprawie podatku miedziowego. W porozumieniu została zawarta klauzula, że ten podatek zostaje zmniejszony o 15 procent od 1 kwietnia 2019 roku - dodaje Raczyński. - To nas satysfakcjonuje. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że ten podatek poważnie dewastuje zagłębie miedziowe.

Jak zaznaczył Robert Raczyński, podpisanie porozumienia i koalicja z Prawem i Sprawiedliwością otwiera możliwości negocjacyjne w poszczególnych samorządach. - Naszym celem było zawarcie takie koalicji, która daje gwarancję rozwoju Dolnego Śląska i cieszę się, że wszystkie strony ustąpiły z części swoich oczekiwań, ponieważ na tym polega dialog - powiedział.

W konferencji wziął udział również Adam Lipiński z Prawa i Sprawiedliwości. - Mam nadzieję, że podobne porozumienia będzie można zawrzeć w innych rejonach Polski - powiedział. - Pokazaliśmy, że możemy sie dogadać politycznie i to powinien być dobry wzór dla innych.

Negocjacje Prawa i Sprawiedliwości z Bezpartyjnymi Samorządowcami rozpoczęły się zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych. - Wiele dni pracowaliśmy nad programem rozwoju dla Dolnego Śląska. Cieszymy się, że to porozumienie jest nie tylko szansą na rozwój województwa, ale również dowodem na to, że w Polsce ponad podziałami politycznymi można rozmawiać o tym co jest dobre dla regionu i jego mieszkańców. Choć różnimy się politycznie, to cel mieliśmy ten sam - zaznaczył Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z zapisami porozumienia to Bezpartyjni Samorządowcy zaproponują kandydata na stanowisko marszałka województwa. Jak wiadomo od samego początku, Robert Raczyński na tym stanowisku widziałby Cezarego Przybylskiego. Oprócz tego Bezpartyjni zaproponują również dwie osoby do zarządu województwa (przy czym jedna z nich musi uzyskać akceptacje Prawa i Sprawiedliwości), natomiast PiS będzie miał możliwość wyboru wicemarszałków oraz przewodniczącego sejmiku.

- To porozumienie opiera się na wzajemnym zaufaniu - dodaje Raczyński, - Wygląda na to, że arytmetycznie Bezpartyjni mają większość w zarządzie województwa, ale udało nam się wynegocjować to zaufanie i dzięki temu jeden z członków zarządu jest młodym członkiem zarządu. To nasza partnerska umowa i nie zamierzamy się oszukiwać.

Oprócz tego w porozumieniu zawarto również planowane inwestycje na terenie województwa. Mowa jest o rozwoju kolei i inwestycjach drogowych (między innymi budowie potrzebnych obwodnic miast).

- Dolny Śląsk jest niezwykle innowacyjny - powiedział Cezary Przybylski. - Wiele projektów, które tu powstają jest później przejmowanych w skali ogólnopolskiej. Jednym z takich punktów jest Kolej+. Wcześniej już wystąpiliśmy do rządu o przekazanie nam 22 odcinków kolei, które chcemy wyremontować i zdecydowanie usprawnić połączenia kolejowe w naszym regionie - dodaje.

Oto cena koalicji. Zobacz, co oprócz stanowisk PiS obiecało Bezpartyjnym Samorządowcom

- Rozbudowa sieci dróg ekspresowych na Dolnym Śląsku w kierunku Międzylesia (Wrocław-Kłodzko-Międzylelsie-granica państwa)

- Wpisanie do rozporządzenia Rady Ministrów o sieci dróg krajowych i autostrad drogi S8 Kobierzyce-Kłodzko-Boboszów z przebiegiem i węzłem w okolicach Sobótki oraz opracowanie studium dla przyszłej drogi mającej połączyć węzeł S8 Sobótka z węzłem S3 w Bolkowie przez Świdnicę i Świebodzice oraz zlecenie dokumentacji projektowej dla przebudowy lub budowy dróg krajowych łączących węzeł S3 w Bolkowie z Wałbrzychem i Jelenią Górą.

- Utrzymanie większość zjazdów z A4 po planowanej modernizacji autostrady

- Wpisanie do nowego kontraktu wojewódzkiego i przystąpienie do realizacji obwodnic Dzierżoniowa, Złotoryi, Boguszowa-Gorce, Góry, wschodniej obwodnicy Wrocławia oraz Strzegomia, Świdnicy wraz z mostem na Odrze, Milicza.

- Przekazanie na rzecz samorządu województwa w celu ich reaktywacji, nieczynnych linii kolejowych

- Obniżenie o 15 proc. podatku miedziowego oraz wprowadzenie udziału samorządu w tym podatku z dniem 1 kwietnia 2019 r.

- Budowa parku technologicznego w Lubinie

- Wsparcie użeglowienia Odrzańskiej Drogi Wodnej

- Wsparcie rozwoju Stawów Milickich

- Stworzenie programu walki ze smogiem dla gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem

- Budowa nowego szpitala onkologicznego

- Wsparcie budowy Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Innowacyjnej we Wrocławiu i Ośrodka Senioralnego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocłaawiu

- Wsparcie infrastruktury uzdrowiskowej na Dolnym Śląsku

- Wzmocnienie ochrony miejsc pamięci narodowej

- Wsparcie budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej, Centrum Sportowego im. Ireny Szewińskiej w Lubinie oraz stadionu klubu Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

- Działania na rzecz stworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Kotlinie Jeleniogórskiej