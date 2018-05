Wszystko działo się w Środzie Śląskiej. Pijany mężczyzna, jak się okazało mieszkaniec Wrocławia, w najlepsze siedział sobie na ławce niczym się nie przejmując, a jego roztrzęsiony, malutki synek błąkał się po mieście i przeraźliwie płakał. Dziecko zgubiło się i nie wiedziało, co zrobić. Na szczęście chłopcem zainteresowali się mieszkańcy...

Wszystko skończyło się dobrze, przynajmniej dla maluszka, gorzej dla pijanego ojca. Przejmujący płacz dziecka usłyszeli mieszkańcy i zaalarmowali o przerażonym dziecku dwoje policjantów, którzy już po służbie byli w okolicy. Mieszkańcy tłumaczyli małżeństwu funkcjonariuszy, że po mieście błąka się przerażone, zapłakane dziecko, bo nie wie, co zrobić.- Policjantka i jej mąż zaopiekowali się maluchem. Ustalili, że chłopczyk nie wie, gdzie się znajduje, jest w miejscowości po raz pierwszy, a jego ojciec jest pijany - tłumaczy Marta Stefanowska z policji w Środzie Śląskiej. O sprawie powiadomili też dyżurnego policji.Okazało się, że pijany ojciec to 54-letni mieszkaniec Wrocławia. Zamiast opiekować się synkiem, siedział sobie w najlepsze na ławce. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał też zarzut narażenia synka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 5 lat więzienia.Pijanym ojcem, który zaczął być agresywny i wulgarny zajęli się policjanci już na służbie. Policjantka zaś zaopiekowała się malcem, który, kiedy się uspokoił, powiedział, jak się nazywa i gdzie mieszka. Pomogła mu dotrzeć do domu i zaczekać na mamę.