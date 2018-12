Betlejem rusza w trasę koncertową. GRAMY i POMAGAMY!

Wrocław: Jutro ostatni dzień Jarmarku Bożonarodzeniowego [ZDJĘCIA]

Kinga Czernichowska

To już ostatnia okazja, by spróbować grzańca i oscypka czy zabrać dzieci na jamarkową karuzelę. Przypominamy, że Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu czynny będzie do jutra. Zobaczcie zdjęcia z jarmarku.