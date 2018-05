Już niebawem do kin wejdzie trzecia część przygód Belli i Sebastiana - z tej okazji mamy dla was konkurs, w którym możecie wygrać gadżety z filmu.

Jak wygrać gadżety?

W konkursie czekają na was maskotki oraz film i książka z pierwszej części filmu.Ośmioletni Sebastian mieszka z dziadkiem w niewielkiej wiosce we francuskiej części Alp. Od pewnego czasu spokój tutejszych mieszkańców burzy wieść o grasującym w okolicy tajemniczym dzikim zwierzęciu. Pewnego dnia podczas spaceru po górach Sebastian spotyka na swojej drodze bezpańskiego owczarka. Udaje mu się zdobyć zaufanie zwierzęcia. Jest szczęśliwy, że znalazł przyjaciela. Wkrótce jednak okazuje się, że w psie, któremu chłopiec dał na imię Bella, dorośli widzą niebezpieczne zwierzę dziesiątkujące stada owiec. Czy chłopcu uda się ich przekonać, że to nie sprawka sympatycznej Belli i wraz z nią wytropić prawdziwych winowajców?Krótko opisz albo narysuj swojego ukochanego pupila i wyślij maila z opisem lub zdjęciem na adres konkursy@naszemiasto.pl w tytule wiadomości wpisując Bella.Jury autorów 15 najciekawszych opisów nagrodzi zestawem: maskotką z filmu oraz płytą DVD i książkąKonkurs trwa do 24 maja, do godz. 14.59