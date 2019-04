Będziemy taniej tankować na A4 pod Wrocławiem. Trwa budowa nowej stacji Citronexu (ZDJĘCIA)

Niedawno w Zgorzelcu, Citronex otworzył największą stację benzynową w Polsce. Ta przy węźle Kąty Wrocławskie będzie nieco mniejsza, ale na pewno zaproponuje konkurencyjne ceny w porównaniu, z tymi, które dziś mają do dyspozycji kierowcy przy A4.

We wrześniu tego roku firma Citronex planuje oddać do użytku kierowców nowoczesną stację benzynową tuż przy samym węźle Kąty Wrocławskie. Trwają już zaawansowane prace przy budowie tego obiektu (zobacz na aktualnych zdjęciach w galerii).

- Stacja w Kątach Wrocławskich, choćby z powodu wielkości działki, którą mamy do dyspozycji, będzie nieco mniejsza niż ta, którą oddaliśmy niedawno w Zgorzelcu - tłumaczy Andrzej Szczepański, kierownik operacyjny w firmie Citronex. - Do dyspozycji kierowców oddamy pięć stanowisk do jednoczesnego tankowania samochodów ciężarowych oraz dwanaście stanowisk tankowania dla samochodów osobowych. Zagwarantujemy również dwa stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych - dodaje.