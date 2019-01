Będzie nowa flaga, godło i hymn Polski? Rząd chce dodać... krzyż

Prace dotyczące ewentualnych zmian symboli narodowych są na zaawansowanym etapie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało i złożyło w Kancelarii Przezesa Rady Ministrów odpowiedni wniosek. Na razie resort kultury czeka na potwierdzenie wpisu z KPRM. To pozwoli na prowadzenie dalszych prac.

Jasnoszaro-buraczkowa flaga Polski

Informację o skończeniu prac nad zmianą przepisów o polskich symbolach narodowych podała dziś „Rzeczpospolita”. Ministerstwo Kultury chce m.in. doprecyzować, jakie barwy ma mieć polska flaga. Zgodnie z Konstytucją kolory RP to biały i czerwony. Podobne przepisy znajdują się w Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej. Problematyczne wydaje się jednak określenie, jaki konkretnie odcień ma mieć polska flaga. Obecnie regulują to dane liczbowe (system CIELUV) z załącznika do ustaw. Wynika z nich, że kolory polskiej flagi przypominają jasnoszary i buraczkowy.

Według specjalistów czerwień polskiej flagi powinna być bardziej amarantowa, cynobrowa lub karmazynowa. Takie kolory były używane w historii.

Krzyż w koronie orła?

"Rzeczpospolita" zauważa, że jednym z najważniejszych problemów związanych z polskimi symbolami narodowymi jest stosowanie złego nazewnictwa. W obowiązującej Ustawie to, co jest herbem, zostało nazwane godłem. Co ciekawe, błąd ten powiela się już od czasów PRL. Tymczasem godło Polski to sam wizerunek orła – bez czerwonej tarczy.

Specjaliści uznają, że orzeł powinien nosić zamkniętą koronę. Oznacza to, że byłaby ona zwieńczona krzyżem. Jak podaje „Rzeczpospolita” pomysł ten wzbudza duże kontrowersje. Trudno stwierdzić, czy znajdzie swoich zwolenników. Resort nie chce prowokować. Krzyż mógłby być kojarzony wyłącznie z Kościołem. Argumenty heraldyczne zostałyby zepchnięte na dalszy plan.

Chorągiew Prezydenta RP i zmieniony hymn

Część ekspertów uważa, że własną flagę powinien mieć też Prezydent RP. Chodzi o tzw. Chorągiew Rzeczypospolitej. Tego typu symbol był stosowany przed wojną. Chorągiew Rzeczypospolitej to czerwony płat z wizerunkiem orła w obramowaniu wężyka generalskiego.

Delikatnej zmianie może tez ulec hymn. Chodzi przede wszystkim o korektę kolejności zwrotek. W rękopisie Józefa Wybickiego „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę” jest trzecia, a nie druga. Zwrotkę powinno się śpiewać po „Jak Czarniecki do Poznania”. Ponadto specjaliści domagają się oficjalnej partytury na orkiestrę dla "Mazurka Dąbrowskiego".

Resort nie zdradza szczegółów

Na razie nieznane są szczegóły dotyczące kształtu zmian symboli narodowych. Wiemy jedynie, że współrzędne barw narodowych zostaną dostosowane do wymogów współczesnej grafiki. Herb zostanie rozrysowany z użyciem wyraźnych konturów. Znikną w nim półcienie. W koronie pojawią się prześwity