Będą problemy z wypłatą 500 plus we Wrocławiu?

Pracownicy MOPS nie ukrywają, że akcja, którą planują na koniec czerwca i lipiec, ma zablokować rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych w tym 500 plus - wypłacanym tym razem na każde dziecko.

- Do tej pory przychodziliśmy do pracy ubrani na czarno, demonstrowaliśmy i braliśmy wolne by oddać krew, teraz czas na strajk – powiedział nam Paweł Maczyński, przewodniczący Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. - Wobec ignorowania nas przez stronę rządową, nie pozostanie nam nic innego niż strajk – dodaje przewodniczący.

Związkowcy zbierają teraz deklaracje dotyczące udziału związków zawodowych oraz pracowników niezrzeszonych w ogólnopolskim strajku pomocy społecznej.

Ich postulaty to przede wszystkim o 1 tys. zł wyższy minimalny poziom wynagrodzenia dla wszystkich pracowników pomocy społecznej i płatny urlop dla poratowania zdrowia. Chcielibyśmy żeby zarobki pracowników socjalnych, a więc nie tylko obsługujących programy pomocowe 500 czy 300 plus, ale też asystentów rodzin czy opiekunów w domach opieki społecznej, zostały przynajmniej zrównane z płacami urzędników gminnych czy miejskich - wyjaśnia Maczyński.

Pensje pracowników MOPS wahają się od niespełna 2 tys. do 2,7 tys. zł na rękę.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu pracuje 335 pracowników socjalnych. W Dziale Świadczeń realizującym zadania przyznawania i wypłaty świadczeń, zatrudnionych jest 114 osób. - Trwający od października 2018r. ogólnopolski protest oraz ewentualna akcja protestacyjna przygotowywana przez Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej pozostaje bez wpływu na pracę Działu Świadczeń MOPS odpowiedzialnego za realizację zadania przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych 500 plus – informuje Łukasz Kocur z rzecznik prasowy Ośrodka. I jak zapewnia - sposób organizacji pracy MOPS we Wrocławiu wyklucza zablokowanie wypłat świadczeń, a pracownicy zrobią wszystko, aby proces przyjmowania i wypłaty świadczenia 500 plus przebiegał sprawnie i bez zakłóceń z nadzieją, że dotacja na koszty obsługi wystarczy na wszystkie konieczne wydatki.

Związkowcy przyznają, że Wrocław jest dość specyficznym miastem jeżeli chodzi o spodziewaną skalę protestu. - Odsetek związkowców wśród tutejszych pracowników socjalnych jest bardzo niski i nie przekracza 20 procent – tłumaczy Paweł Maczyński

Do tego zdecydowana w większość należy do Solidarności, a ten związek nie sygnalizuje chęci przyłączenia się do ewentualnego strajku przed wakacjami. Jednak brak podwyżek i decyzja rządu o obcięciu środków na obsługę 500 plus może stać się kroplą, która przeleje czarę goryczy i przekona wielu pracowników do opowiedzenia się za strajkiem.