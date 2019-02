Basen na Brochowie: Koncepcja gotowa, można ruszać z budową [WIZUALIZACJE]

Basen na osiedlu Brochów zgodnie z planami ma powstać do 2020 roku. Jest już gotowa nowa koncepcja parku wodnego, a prace powinny ruszyć na początku przyszłego roku. Najpierw w przetargu trzeba będzie wybrać firmę, która zaprojektuje i wybuduje obiekt. Sama budowa powinna trwać nieco ponad rok. W galerii prezentujemy najnowszą koncepcję, a jedyną kwestią do wyjaśnienia jest w tym momencie sala fitness. Urząd miejski nie przewidział jej w przygotowanej koncepcji, ale przedstawiciele rady osiedla Brochów twierdzą, że będą próbowali jeszcze o to walczyć.