11 kwietnia 2018 roku nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazała się powieść historyczna „W cieniu gilotyny” autorstwa Allison i Owena Pataki. Porywająca akcja książki przenosi czytelnika w mroczną epokę rewolucji francuskiej - czas zemsty i spadających głów, lecz także codzienność zwykłych ludzi usiłujących odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

O KSIĄŻCE:



Francja 1792 – 1805

Paryż w czasach rewolucji to niebezpieczne miejsce. Na Placu Republiki ustawiono gilotynę – udoskonalone narzędzie do ścinania arystokracji i wrogów nowego porządku. Egzekucje są tak częste, że woda w Sekwanie zmienia kolor od spływającej do niej krwi. Ale życie toczy się dalej, ludzie nie przestają kochać i marzyć, chociaż codzienna walka o przetrwanie wystawia ich na ciężką próbę.

Jean-Luc i Marie często nie mają co jeść, ale są szczęśliwi. André i Sophie mają potężnych wrogów i muszą ukrywać swoje uczucie, jednak są zdeterminowani, by spędzić resztę życia razem. Losy tych czworga splatają się

i są najlepszym odzwierciedleniem ówczesnej epoki. Czasu, kiedy nikt nie był pewny jutra, anarchia i terror łamały najsilniejszych i tylko nielicznym udało się zachować godność i ocalić marzenia.



OPINIE O KSIĄŻCE NA ŚWIECIE:

„Kompulsywna wręcz lektura… Frapująca opowieść o miłości, zdradzie, poświęceniu i odwadze… Romantyczna powieść, która przenosi czytelnika do serca Paryża i centrum wydarzeń Wielkiej Rewolucji Francuskiej.”

- Bustle





„[Książka] z sukcesem i z mocą zarysowuje lekcję z czasów francuskiej rewolucji dla dzisiejszych ruchów demokratycznych.”

– Kirkus Reviews





„Miłośnicy Aleksandra Dumasa i Victora Hugo pochłoną tę opowieść o heroizmie, zdradzie

i przygodzie .”

- Library Journal



„To historia francuskiej rewolucji, która zaczyna się z twoją głową na gilotynie obserwującą jak szybko porusza się jej ostrze w kierunku szyi – a to nic w porównaniu do tempa i dramatyzmu, który potem następuje.”

– Tom Wolfe, pisarz („S-kadra”)



„Piękna powieść, która rejestruje ducha Wielkiej Rewolucji Francuskiej i ponadczasowe motywy miłości i prawdy.”

—Steven Pressfield, pisarz („Aleksander Wielki”)



„Ta błyskotliwa opowieść o miłości i zdradzie w oszalałym świecie jest zarówno na czasie jak

i ponadczasowa.”

—Juliet Grey, autorka trylogii „Maria Antonina”





