Bajki opowiedziane w języku migowym [ZDJĘCIA]

Najnowsza sztuka w repertuarze WTL to opowieść o czasie, który zmienia tytułowe drzewo (jego barwy, kształty) pokazując, że jednocześnie – tak jak pory roku – zmienia się człowiek (dzieciństwo, młodość, starość) i jego relacje z innymi ludźmi.

– Czas towarzyszy zmianom pór roku i przemianom w człowieku. Drzewo, wiosną soczystozielone z czasem staje się nagie, by potem znów rodzić owoce. Twarz ludzka, dawniej o spojrzeniu ostrym i skoncentrowanym, przyjmuje wyraz spokoju, a spojrzenie staje się nieobecne – opowiada reżyser, który w swoim przestawieniu sięga po najpiękniejsze wiersze dla dzieci polskich autorów, m.in. Ewy Szelburg-Zarembiny, Leopolda Staffa, Władysława Broniewskiego, Juliana Kornhausera. – To wiersze, które czytali mi moi dziadkowie, które pamiętam ze swojego dzieciństwa. Piękne wiersze – mówi Bartosz Kurowski.

Spektakl adresowany jest do widzów w wieku przedszkolnym i bliskich im dorosłych, szczególnie seniorów.

– Łączy bodźce wizualne, muzykę na żywo i interakcje angażujące dzieci w sceniczne działania z najwyższej próby poetyckim tekstem i uniwersalną opowieścią. Łączy pokolenia we wspólnym teatralnym przeżyciu - tłumaczą twórcy przedstawienia.

Oprócz prawdziwych aktorów w spektaklu biorą również udział osoby niezwiązane zawodowo z teatrem (na projekcjach wideo, jako duchy tytułowego drzewa, pojawiają się prawdziwi babcie i dziadkowie.

Spektakl był przygotowywany w niestandardowy sposób. Do współpracy przy jego realizacji zaproszono dzieci z wrocławskiego przedszkola nr 87 i z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących.

– Dzieci jako pierwsze oglądały to, co przygotowali aktorzy i – opowiadając, co im się podoba, co nie – miały wpływ na to, jak ostatecznie przedstawienie wygląda. – Od dzieci czerpaliśmy inspiracje. Zależało nam, żeby to był spektakl dla dzieci nie tylko z nazwy – mówią twórcy przedstawienia.

Każde przedstawienie jest w całości dostosowane dla potrzeb osób niesłyszących. Jednak w spektaklu nie ma tłumacza migowego – językiem migowym posługują się sami aktorzy (i mówią, i migają jednocześnie).

„Drzewo”. Reżyseria: Bartosz Kurowski, scenografia: Klaudia Laszczyk, muzyka: Łukasz Matuszyk, wizualizacje: Robert Maniak. Obsada: Agata Cejba, Barbara Pielka, Łukasz Matuszyk (gościnnie). Premiera: 17.11. Kolejne spektakle: 18.11, 20.11 i 21.11.

Premiera spektaklu: 17 listopada. Bilety: 25 zł (normalny), 22 zł (ulgowy), 20 zł (grupowy)