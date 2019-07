Bądź modna z Molerin, wyglądaj pięknie i zachwycaj innych! Czuj się wyjątkowo!

Początki Molerin sięgają roku 2017 kiedy to pracowałam jeszcze w dużej korporacji finansowej i postanowiłam spróbować pogodzić ówczesną pracę z pasją. Entuzjazm był duży ale brak czasu spowodowany ilością obowiązków sprawił, że Molerin ucichło… ucichło do tego stopnia, że można powiedzieć, że go nie było. W końcu po długiej walce z myślami, w kwietniu 2018 roku postanowiłam zrezygnować z pracy i poświęcić się temu co uwielbiam… ale zacznijmy od początku…

Moda, projektowanie czy szycie towarzyszyły mi od zawsze. Moja babcia i moja mamy są krawcowymi. Ja sama już od młodzieńczych lat „podsiadałam” mamę na maszynie, kiedy było to możliwe. Nie taki był mój plan, ale los sprawił że znalazłam się w technikum odzieżowym, po którym chciałam pójść na Akademię Sztuk Pięknych, konkretnie na kierunek projektowania odzieży. Plany się zmieniły, życie poukładało inaczej… to nie znaczy, że gorzej. Rzekłabym, że lepiej ułożyć się nie mogło. Poznałam męża. Przeprowadziłam się z Gdyni do Wrocławia, gdzie przez pierwszych pięć lat po przeprowadzce pracowałam w salonie z sukniami ślubnymi. Kolejne lata przyniosły zmiany i pracowałam w finansach. Aż w końcu postanowiłam wrócić do tego w czym zawsze czułam się najlepiej i jak już wspomniałam, końcem kwietnia 2018 roku odeszłam z korporacji. Nie było łatwo podjąć taką decyzję ale wsparcie ze strony najbliższych dodawało mi energii i wiary w powodzenie Molerin… i tak 3 miesiące przygotowań aby 1-go sierpnia 2018 roku nastąpiło oficjalne otwarcie butiku on-line. Tak, tak! Już niedługo będziemy świętować 1-wsze urodziny! Specjalnie dla Was Drogie Klientki cały czas się rozwijamy i poszerzamy asortyment tak by każda z Was mogła u nas znaleźć coś dla siebie. W ofercie mamy piękne sukienki, zarówno eleganckie jak i bardziej codzienne, bluzki, topy, spódnice a nawet stroje kąpielowe i akcesoria biżuteryjne. Posiadamy w swojej ofercie odzież zarówno polskich jak i zagranicznych producentów. Pełną ofertę można zobaczyć na naszej stronie . Na razie rozwijamy się w sprzedaży on-line. Docelowo marzę o otwarciu sieci sklepów stacjonarnych oraz własnej produkcji. Mamy ambicje zaistnieć nie tylko na rynku polskim, ale i międzynarodowym. Nazywam się Marta i jestem właścicielką Molerin.pl - internetowego sklepu z odzieżą damską, który prowadzę we Wrocławiu. KONTAKT Z NAMI:

Tel: 662323228

E-mail: hello@molerin.pl GODZINY PRACY:

pn - pt 09:00 - 17:00 MOŻLIWY ODBIÓR OSOBISTY:

ul. Braniborska 2/10 A lok. 215

53-680 Wrocław (prosimy wcześniej o telefon) Instagram

FB polecane: MiauCzat: Jakub Kucner w klatce na FAME MMA?! Ma już przeciwnika! Wideo