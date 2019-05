8 artystek zaśpiewa, już w tę sobotę na deskach Capitolu, o kobietach, dla kobiet i kobiecymi głosami.

Kogo zobaczymy na scenie?

To druga edycja koncertu. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie działalności wrocławskiego oddziału Centrum Praw Kobiet.- Działamy dla pań, które doświadczają przemocy. Prowadzimy warsztaty, porady prawne i psychologiczne - wylicza jego szefowa, Agnieszka Zaranek.Podczas sobotniego koncertu Centrum Praw Kobiet będzie można wspomóc także wrzucając datek do puszki, bądź biorąc udział w licytacji. Przedmioty na aukcję przekazali między innymi Olga Tokarczuk, Beata Stankiewicz - Szczerbik i Tomasz Jakub Sysło.1. Girls On Fire (trio),2. Anja Sei,3. Aleksandra Gronowska,4. MAPA Magda Pasierska,5. Katarzyna GAYA,6. Karolina Micuła,7. Kasia Szetela,8. Kasia Pakosa.- Każda z nas reprezentuje inny styl muzyczny. Będzie ciekawie, zróżnicowanie i z przytupem - zapewnia Marta Dzwonkowska z Girls on fire.- To wydarzenie połączyło panie z różnych wrocławskich organizacji. Oprócz artystycznej uczty, jest ono także wyrazem kobiecej solidarności - mówi Marta Lempart, liderka strajku kobiet we Wrocławiu.Bilety (po 12 złotych) są jeszcze dostępne. Start koncertu w sobotę od godziny 19 w Teatrze Muzycznym Capitol.