Aż trzy nowe przedszkola powstaną we Wrocławiu. Przeczytaj, gdzie...

Na przejętej przez miasto działce przy ul. Asfaltowej na Jagodnie ma powstać zespół szkolno-przedszkolny. Według założeń w szkole ma być 1000 miejsc, a w przedszkolu - 200. Oprócz sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, chemicznych, fizycznych i przyrodniczych w zespole będzie też sala gimnastyczna, sale do gimnastyki korekcyjnej place zabaw i parkingi.

Planowany jest także zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Zwycięskiej. Działka, na której miałby on powstać należy jeszcze do Agencji Mienia Wojskowego, ale też ma stać się własnością miasta. Urzędnicy liczą, że uda się dopełnić formalności do końca tego roku.