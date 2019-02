Aż strach na nich patrzeć! Najgorsze halloweenowe stroje

Naprawdę straszne maski, gadżety, stroje na Halloween [ZDJĘCIA i CENY]

Adrianna Szurman

Halloween ma tylu przeciwników, co i zwolenników. Dla wielu jest to jednak świetny powód do zabawy w przebraniu bez roztrząsania ideologii. Zobaczcie, jakie gadżety znaleźliśmy w internecie, które jeszcze możecie mieć, jeśli wybieracie się lub organizujecie imprezę Halloween. Cen...