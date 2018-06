We wtorek przed godz. 17.00 doszło do awarii wodociągowej na ul. Kozanowskiej. W związku z tym przez ul. Kozanowską nie jeżdżą tramwaje. Usuwanie awarii może potrwać nawet tydzień.

Do zdarzenia doszło na wysokości nr 115. - Doszło do awarii sieci kanalizacyjnej ogólnspławnej. We wtorek rano rozpocznie się usuwanie awarii – powiedział nam Aleksander Łoś, rzecznik MPWiK.W związku z awarią zamknięto torowisko tramwajowe od ul. Kozanowskiej 115 do końca ul. Dokerskiej. Tramwaje linii 32 skierowano objazdem przez ul. Pilczycką i Gwarecką. Ruch tramwajowy w kierunku centrum miasta odbywa się bez zmian.Utrudnienia potrwają prawdopodobnie do 4 lipca br.