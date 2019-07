Awaria prądu we Wrocławiu. Kiedy wróci zasilanie?

Przed godz. 11 doszło do dużej awarii energetycznej we Wrocławiu. Prądu nie ma w znacznej części miasta - w dzielnicach Fabryczna, Stare Miasto i Śródmieście. Jak informuje spóła Tauron-Dystrybucja prąd powinien wrócić do godz. 12.45.

polecane: Flesz: Ceny owoców i warzyw niezmiennie na bardzo wysokim poziomie. Wideo