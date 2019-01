Awaria i planowe wyłączenia. 19 ulic bez prądu

Do awarii doszło ok. godz. 06:27 przy ul. Skrzydlata 21. Planowany powrót zasilania to godz. 10:30

awaryjne

Tymczasem planowe wyłączenia prądu będą pod następującymi adresami:

07:00-16:00

Fabryczna: Żwirowa od 21 do 35 i od 20 do 36.

Psie Pole: Mochnackiego od 1 do 17 nieparzyste, Bierutowska od 58 do 62 parzyste, oraz dz.2/3 i dz.2/7/8, Sobieskiego od Bora-Komorowskiego do Wilanowskiej, Dobroszycka.

07:00-18:00

Fabryczna: Gdacjusza, Rezedowa, Kordeckiego, Udzieli, Objazdowa od 24 do 30 parzyste, Rumiankowa od 45 do 49 i od 36 do 56, Zagłoby od 11 do 17 i od 43 do 49 nieparzyste, Ketlinga, Berberysowa od 49 do 75 i od 46 do 84, Skrzetuskiego od 29 do 67 i od 42 do 86, Lubczykowa, Kardamonowa, Żurawinowa.