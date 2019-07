Autostradowa Obwodnica Wrocławia idzie do remontu. Dlaczego?

Wymiany wymagają całe elementy wiaduktu nad ul. Żernicką, bo w projekcie zastosowano rozwiązanie, które nie sprawdziło się. Ekipa budowlana pojawi się też koło węzła Wrocław Zachód – tam do naprawy jest most. Prace mogą trwać nawet do końca października.

W wiadukcie uszkodzona jest dylatacja, czyli szczelina umożliwiająca pracę elementów konstrukcji m.in. pod wpływem zmieniającej się pogody. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję o wymianie zastosowanej tam dylatacji modułowej (stalowe elementy biegnące w poprzek jezdni) na palczastą, czyli złożoną dwóch rzędów wchodzących pomiędzy siebie stalowych prętów.