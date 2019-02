Auto na aucie. Bardzo groźny wypadek na zachodzie Wrocławia (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Molestował dwie małe dziewczynki, ale na karę jest zbyt chory i stary?

W najbliższych tygodniach świdnicki sąd zdecyduje czy 81-letni pedofil zostanie oskarżony, a potem skazany za to, co zrobił dwóch kilkulatkom z sąsiedztwa. Prokuratura Rejonowa w Świdnicy skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko mężczyźnie. Jeśli sędziowie pr...