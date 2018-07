Piękny i zadbany samochód to bez wątpienia duma niejednego kierowcy, jednak jego codzienna eksploatacja sprawia, że ulega on przybrudzeniom i mikrouszkodzeniom, które obawiają się w niezbyt estetycznej karoserii i wnętrzu pojazdu. Tradycyjne mycie niestety nie jest w stanie zniwelować rezultatów użytkowania. Na szczęście tym przykrym efektom można skutecznie zapobiec, a wszystko za sprawą opcji jakie daje auto detailing!Regularne korzystanie z myjni samochodowej i dopieszczanie wnętrza na własną rękę jest opcją, która pozwala zachować względną świeżość naszego pojazdu. Pomaga to zapobiec nawarstwieniu się brudu i pozwala uzyskać przyjemny wygląd naszemu samochodowi. Niestety bez względu na nasze starania, nasze pojazdy nie będą wyglądać jak niczym z fabryki, dlatego zbawienny staje się auto detailing, znany także jako car detailing!Auto detailing to połączenie zestawu usług, z których każda pomaga doprowadzić karoserię, szyby, elementy wnętrza i pozostałe detale naszego samochodu do idealnego stanu. Jest to proces łączący czyszczenie i działania renowacyjne, dlatego jego efekty są nieporównywalne do tradycyjnego mycia.Proces auto deatilingu trwa znacznie dłużej aniżeli mycie, gdyż wymaga precyzji. Jest on przeprowadzany etap po etapie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu, dzięki czemu jest on doskonale dopieszczony i dopracowany.Operacja auto detailingu to skomplikowany proces, w którym poza dogłębnym usuwaniem zabrudzeń, dokonywane są drobne renowacje i niwelacje niewielkich defektów. Wśród głównych zadań auto detailingu znajduje się usuwanie drobnych przebarwień lakieru, małych zarysowań, a także innych podobnych im mankamentów, które wpływają na estetykę całego naszego pojazdu. Paca przy auto detailingu obejmuje również skrupulatne polerowanie lakieru, dzięki któremu samochód prezentuje się zjawiskowo.W ramach auto detailingu stosowany jest również zabieg zabezpieczenia karoserii, dzięki czemu nasz pojazd na dłużej zyskuje nową jakość. Specjaliści nakładają na lakier specjalistyczną niewidoczną warstwę ochronną, która zapobiega osadzaniu się na nim drobinek kurzu czy pyłu. Najlepsze zakłady oferujące auto detailing, wśród których w mieście Wrocław bez wątpienia wyróżnia się Cars Care & More , zapewniają szereg opcji i zabiegów dla samochodów. Na życzenie przeprowadzane są wieloetapowe zabiegi czyszczące, pielęgnacja kół i felg, auto detailing samego wnętrza samochodu, korekta lakieru, czy usuwanie drobnych wgnieceń lub zarysowań powstałych na karoserii.Każdy samochód – bez względu na to czy posiadamy nowy pojazd z salonu czy też zabytkowy samochód, który wymaga odświeżenia, może wiele zyskać na auto detailingu. W miarę potrzeb, każdy może znaleźć również dodatkowe opcje i bardziej zaawansowane zabiegi jak zastosowanie trwałych powłok kwarcowych, które pozwalają utrzymać lepszą ochronę zewnętrznych elementów. Zabiegi tego rodzaju szczególnie sprawdzają się w przypadku modeli pojazdów z wyższej półki.