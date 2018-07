Milka albo Wiosna, a może coś ze staropolskiego: Tworzyrod albo Cirzpibog. Wierzyć się nie chce, ale właśnie takie imiona chcieli dać Polacy swoim dzieciom, albo zmienić swoje obecne imię na właśnie jedno z takich. Rada Języka Polskiego, która wydaje opinie, między innymi w przypadku imion, gromadzi takie przypadki i korespondencję z rodzicami. Uzasadnia dlaczego można lub (co częstsze w takich przypadkach) nie można tak dać dziecku na imię. Nie jest to jednak głos decydujący. Ostateczną decyzję podejmuje odpowiedni Urząd Stanu Cywilnego. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do tekstu.

