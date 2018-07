Jerzy Stuhr, Krystyna Janda, Marzena Trybała, Magdalena Łazarkiewicz, Liliana Komorowska, Bogusław Linda. To tylko niektórzy ze wspaniałych artystów, którzy zachęcają do wsparcia organizacji festiwalu filmowego Hommage á Kieślowski w Sokołowsku

Jerzy Stuhr, Krystyna Janda, Marzena Trybała, Magdalena Łazarkiewicz, Liliana Komorowska, Bogusław Linda. To tylko niektórzy ze wspaniałych artystów, którzy zachęcają do wsparcia organizacji festiwalu filmowego Hommage á Kieślowski. Ma się on odbyć jak zwykle w Sokołowsku, w dniach 14 – 16 września tego roku. Niestety okazuje się, że tegoroczna, ósma już edycja jest zagrożona.

– Po raz pierwszy nie otrzymaliśmy dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odmówił nam też Instytut Sztuki Filmowej – mówi Zuzanna Fogtt, prezes Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ. Fundacja związana z Sokołowskiem zainicjowała i co roku organizuje festiwal poświęcony Krzysztofowi Kieślowskiemu i wszystkiemu co z twórczością wybitnego reżysera związane. Miejsce nie jest przypadkowe. Kieślowski w dzieciństwie mieszkał w Sokołowsku.



Od kilku lat do maleńkiej miejscowości pod Wałbrzychem, na Hommage à Kieślowski, przyjeżdżają zatem miłośnicy kina Kieślowskiego z Polski i ze świata. Prezentowane są oczywiście obrazy jednego z naszych najwybitniejszych reżyserów, ale też reżyserów, których filmy nawiązują do twórczości Kieślowskiego. Co roku podczas festiwalu, w Sokołowsku spotkać można prawdziwe gwiazdy.

Teraz zdecydowały się pomóc w ratowaniu wydarzenia. W filmikach umieszczonych w internecie namawiają do wspierania organizatorów



– Robią to bardzo chętnie. Kiedy rozmawiałam z Jerzym Stuhrem, okazało się, że będzie w Tunezji promował organizowany tam festiwal poświęcony Kieślowskiemu. Był bardzo zaskoczony tym, że z naszym są problemy – mówi Ajka Tarasow, od lat związana z filmem (pełniła m.in. funkcje: kostiumografa, scenografa, współpraca produkcyjna i współpraca reżyserska) i od samego początku z festiwalem w Sokołowsku.

Wyjaśnia, że na portalu odpalprojekt.pl założyli zbiórkę funduszy na tegoroczną edycję festiwalu. Wystarczy wybrać nagrodę i przypisaną jej kwotę. Wśród nagród do wyboru są między innymi karnety na festiwal, spacer po Sokołowsku z oprowadzaniem czy weekend w Villa Rosa.

Link do zbiórki: https://odpalprojekt.pl/p/hommageakieslowski



– Na organizację festiwalu potrzebnych jest 120 tysięcy złotych. Gdyby się nie udało zebrać całej kwoty, to myślimy o przygotowaniu wersji okrojonej. Nie możemy jednak zrezygnować z prezentacji filmów Krzysztofa Kieślowskiego i z przyjęcia gości z Czech – mówi Zuzanna Fogtt.

Dodaje, że gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie wybitny czeski reżyser Petr Zelenka znany z takich filmów jak „Guzikowcy”, „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie”, „Rok diabła” czy „Bracia Karamazow”. Podczas festiwalu widzowie będą mogli zobaczyć retrospektywę jego filmów oraz uczestniczyć w spotkaniu z artystą. Spotkania będą moderowane przez kuratora Dnia czeskiego Petra Vlčeka.



Filmem wyznaczającym główny nurt poszukiwań programowych w roku 2018 będzie natomiast francusko-polsko-szwajcarska koprodukcja w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego na podstawie scenariusza Krzysztofa Piesiewicza i Krzysztofa Kieślowskiego pt. „Trzy kolory: Niebieski”.

