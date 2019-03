Arkana wśród 4 najlepszych produktów pielęgnacyjnych na Cosmoprof Awards 2019

Inicjatywą Cosmoprof Worldwide Bologna zorganizowaną we współpracy z Beautystreams, która zajmuje się innowacjami i badaniami w branży kosmetycznej jest konkurs Cosmoprof Awards, który swoim zakresem obejmuje wszystkie sektory kosmetyczne. Nominowane w nim firmy to najlepsi z najlepszych w świecie kosmetyków.

Wszystkie przyjęte do konkursu produkty wyróżnia innowacyjność, ciekawy projekt komunikacyjny, atrakcyjność rynkowa i aktywny marketing. O wybraniu wąskiego grona najlepszych decyduje jury składające się z 28 międzynarodowych ekspertów, uznanych autorytetów sektora kosmetycznego. W tym roku spośród 608 propozycji, 5 produktów otrzymało Cosmoprof Awards 2019.

W kategorii produktów pielęgnacyjnych, w czwórce finalistów, znalazł się polski produkt –liftingująca neuromaska Arkana z kwasem GABA&NANA polskiego producenta dermokosmetyków z Wrocławia - firmy Arkana Cosmetics.

Jest to ogromne wyróżnienie świadczące o jakości, innowacyjności i niezaprzeczalnej skuteczności polskich kosmetyków, które z roku na rok zyskują coraz większe uznanie na rynkach zagranicznych. Neuro GABA Lift Mask marki Arkana to bestseller również na rodzimym rynku. Ten unikalny neurokosmetyk daje błyskawiczne efekty liftu i spektakularnego wygładzenia zmarszczek. Maska w 1/3 stworzona została z substancji aktywnych, m.in. kwasu GABA oraz glikopeptydów z owoców goji. Unikalna opracowana przez ekspertów Arkana formuła sprawiają, że jest to jeden z ulubionych kosmetyków odmładzających fanów marki zarówno w pielęgnacji domowej, jak i wśród zabiegów gabinetowych.

Więcej o produkcie na gaba-nana.arkana.pl