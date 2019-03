Areszt dla mężczyzny, który skatował młotkiem psa. AKTUALIZACJA

Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o dwumiesięcznym areszcie dla Roberta D. Decyzja zapadła w piątek, 15 marca po godzinie 15. Prokuratura wnioskowała o trzy miesiące aresztu, ale sąd zdecydował o dwóch.

Mężczyzna został zatrzymany kilkanaście godzin po zdarzeniu. To 49 – letni mieszkaniec Głogowa. Podejrzany używając młotka, zadawał zwierzęciu uderzenia w głowę a następnie porzucił je w krzakach w miejscu ogólnodostępnym dla innych osób.

– Został zatrzymany 14 marca w godzinach popołudniowych – potwierdził Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej komendy policji. – Policjanci weryfikowali każdą informację, jaką uzyskali, dzięki dużemu zaangażowaniu społeczeństwa. Zatrzymany głogowianin był nietrzeźwy. Plicjanci zabezpieczyli, młotek ze śladami działania sprawcy.

Podejrzany przyznał się do uśmiercenia swojego psa. Twierdził, że chciał się go pozbyć gdyż niszczył mu wyposażenie domu. Ponieważ działał ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że zwłoki psa z podziurawioną głową owiniętą reklamówką znalazła w środę kobieta spacerująca po Górkowie.

Lekarz weterynarii potwierdził, że około trzyletnia suczka, mieszaniec owczarka krótkowłosego, otrzymała osiem ciosów młotkiem w głowę.

skatowany pies

Policja zabezpieczyła zwłoki skatowanego psa i wszczęła śledztwo w sprawie ustalenia sprawcy tego bestialskiego czynu, który wykazał się szczególnym okrucieństwem.

Sprawa wywołała ogromne poruszenie wśród internautów, którzy zorganizowali nawet zbiórkę pieniędzy na nagrodę za wskazanie sprawcy bestialskiego czynu.