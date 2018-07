Na Stadionie Wrocław pojawiła się nowa, stała atrakcja i tym samym nowy najemca przestrzeni – maluchy będą miały do dyspozycji 3840 metrów kwadratowych rozrywki i zabawy. Arena Gigantów, bo tak nazywa się ta atrakcja, to park dmuchańców.

Park składa się z kilkudziesięciu różnych dmuchańców, atrakcji oraz wewnętrznej areny dla rodziców. Wiele atrakcji do odkrycia, nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych: duże zjeżdżalnie, baseny z piłeczkami, ruchome połykacze dzieci, skoczne kule Wipe Out, zamki do skakania, plac zabaw , miękka górka i przeszkody do pokonania.Wśród gigantycznych dmuchańców czekają: podwodny świat z wielką ośmiornicą i żarłocznym rekinem, ekologiczna farma ze stadem wiejskich zwierzątek czy dżungla zwierząt z dzikimi okazami i wielkim tygrysem.Arena Gigantów czynna jest codziennie w godz. 10.00 – 20.00 (wjazd od strony Al. Śląska 1, brama D). Atrakcja znajduje się na pierwszym poziomie krytego parkingu wielopoziomowego. Klienci mają do dyspozycji bezpłatny parking. Bilety są w cenie 29,99 (godzinny) lub 39,99 (całodniowy).