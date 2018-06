Masz zdjęcie do tego tematu?

Apocalyptica powraca do Wrocławia. Tym razem legendarny zespół zagra dla wrocławian w ramach festiwalu wROCK For Freedom 31 sierpnia.

Od samego powstania Apocalyptiki ten uzbrojony w wiolonczele zespół coraz to na nowo i w zupełnie bezprecedensowy sposób wytycza granice pomiędzy rockiem, metalem i muzyką klasyczną.Koncerty w ramach wROCK For Freedom rozpoczną się na scenie Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej o godz. 16.30. Zagra też Luxtorpeda oraz Illusion. Bilety są w cenie od 70 do 120 złotych. Można je kupić w salonach Empik i MediaMarkt.