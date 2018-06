Aparaty ortodontyczne DIY ( do it yourself - zrób to sam) to niebezpieczny trend wśród dzieci i młodzieży, który po kilku latach znowu powraca. Instruktaże można znaleźć w internecie, ale ortodonci nie pozostawiają złudzeń – takie próby uzyskania prostego zgryzu mogą go jeszcze bardziej zniszczyć. Aparaty ortodontyczne DIY nie tylko nie działają, ale są niebezpieczne! Czy Twoje dziecko nie próbuje w ten sposób prostować zębów?

Aparaty ortodontyczne DIY – niebezpieczny trend z internetu

cienkie gumki do włosów lub recepturki

kolczyki

klej typu Superglue

spinacze do papieru

Dlaczego aparaty ortodontyczne DIY są niebezpieczne?

uszkodzenie szkliwa

uszkodzenie dziąseł: domowej roboty aparat ortodontyczny może się w nie wrzynać i je ranić, powodować infekcje, a także prowadzić do recesji (obniżenia, które odsłania szyjkę i korzeń)

resorpcja korzenia – to zanik korzenia zęba w wyniku jego nieprawidłowego przesuwania, prowadzi do utraty zęba

Aparaty ortodontyczne – DIY odpada! Tylko leczenie u ortodonty

YouTube jest pełen filmów DIY (Do It Yourself – zrób to sam ), w tym tych związanych ze zdrowiem i urodą. Domowe peelingi poprawiające cerę, wybielanie zębów węglem czy sodą oczyszczoną – to wszystko niekoniecznie zdrowe i naprawdę efektywne metody, a teraz do internetowych poradników dołączyły te, jak zrobićDzieci i młodzież często do porad w internecie podchodzą bezkrytycznie, a jeśli ok. 70% nastolatków ma krzywy zgryz, łatwo wyobrazić sobie skalę niebezpieczeństwa tego trendu. O co chodzi?Jak można zobaczyć w internetowych instruktażach, aparaty ortodontyczne DIY to bardzo prosta sprawa: do ich zrobienia wystarczy kilka przedmiotów, które są łatwo dostępne, np.:Ci, którzy spróbowali, pokazują na filmach innym, jak można samemu zrobić sobie aparat ortodontyczny. Najprostszy przykład: by domowym sposobem zamknąć diastemę (przerwę między jedynkami), wystarczy owinąć je gumką recepturką. Wydaje się proste i nieszkodliwe, ale jest bardzo niebezpieczne!Problem jest szczególnie nasilony w USA, gdzie ostrzega przed nim Amerykańskie Stowarzyszenie Ortodontów. W Stanach! W dobie prostych zakupów przez internet z dowolnych miejsc na świecie, nie możemy jednak tego ignorować – takie zakupy może zrobić każdy.Ortodonci kategorycznie przestrzegają przed próbami prostowania zębów takimi domowymi sposobami. To najprostsza droga do często nieodwracalnych uszkodzeń jamy ustnej.To m.in.:Leczenie ortodontyczne to długi proces, wymagający precyzji i odpowiedniego doboru sił działających na zęby (ich natężenia oraz kierunku). Zęby muszą być przesuwane w odpowiednim kierunku; nie może też to dziać się zbyt szybko. Jeśli jest to robione niefachowo, skutek może być odwrotny i zęby zamiast się prostować, pokrzywią się jeszcze bardziej.W dodatku, koszty leczenia problemów spowodowanych przez domowej roboty aparat ortodontyczny, mogą znacznie przewyższać całościowe koszty profesjonalnego leczenia ortodontycznego.Skala problemu krzywego zgryzu sprawia, że część osób nim dotkniętych może sięgnąć po aparaty ortodontyczne DIY, bez świadomości, że jedynie pogłębi tym kłopoty z jamą ustną. Jedynie profesjonalne leczenie ortodontyczne może przynieść pożądany efekt w postaci prostych zębów, ale wiele osób nie korzysta z niego z uwagi na wysokie koszty. Warto pamiętać, że, a na konsultację u ortodonty można przyjść już z 7-latkiem (również, gdy ma jeszcze część zębów mlecznych). W wielu gabinetach co jakiś czas można skorzystać z dni otwartych, kiedy konsultacje prowadzone są za darmo. Ortodonta przedstawi także różne metody leczenia wad zgryzu oraz ich szacowane koszty. Jedynie specjalistyczne leczenie ortodontyczne może przynieść przewidywalne efekty i nie zrujnować zdrowia. Aparaty ortodontyczne DIY są skrajnie niebezpieczne!