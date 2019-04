Anita Lipnicka zagra w NFM dla dzieci chorych na raka

W ten wyjątkowy wieczór artyści i publiczność wspólnie wyciągają pomocną dłoń do dzieci chorych na raka, małych pacjentów wrocławskiej kliniki Przylądek Nadziei. Udział w tym szczególnym wydarzeniu wezmą:

• Muzykujący Przyjaciele Fundacji z towarzyszeniem orkiestry DZIUBEK BAND w widowisku muzycznym "DZIECI ROCK&ROLLA", czyli największymi przebojami muzyki rozrywkowej.

• Gwiazda wieczoru - Anita Lipnicka, która debiutowała razem z zespołem Varius Manx, a teraz święci sukcesy śpiewając solo.

- Serdecznie zapraszamy również Państwa. Zasiadając na widowni nie tylko przeżyjecie niezwykłe chwile, ale dodatkowo pomożecie w powrocie do zdrowia dzieciom. To one są cichymi bohaterami Koncertu Nadziei, bo to na ich rzecz organizujemy to wielkie wydarzenie. Cały dochód z biletów i aukcji prowadzonych podczas imprezy oraz wpłaty sponsorów przeznaczamy na leczenie małych pacjentów Przylądka Nadziei, najnowocześniejszego szpitala onkologii dziecięcej w Polsce - informuje Fundacja. - Dwa lata temu udało nam się zebrać 750 tysięcy złotych, a w poprzedniej edycji przekroczyliśmy milion! To prawdziwy unikat w skali całego kraju – nikomu na żadnym wydarzeniu artystycznym nie udało się do tej pory zgromadzić aż takiej kwoty. Wierzymy, że i tym razem uda nam się pobić nasz własny rekord. Ale żeby było to możliwe, potrzebna jest nam Państwa pomoc.

Narodowe Forum Muzyki Wrocław

17 kwietnia, początek godz. 19