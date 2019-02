Ania Deko z Wrocławia w finale "The Voice of Poland" [ZDJĘCIA]

Wczoraj Ania wystąpiła w Nokautach "The Voice of Poland". To zawsze bardzo emocjonujący moment w tym programie, bo po Przesłuchaniach w Ciemno i Bitwach jurorzy muszą wybrać najlepszych z najlepszych i to właśnie ci, którzy zyskają ich uznanie w tym etapie, przechodzą do finałowych odcinków na żywo. Jednym ze szczęśliwców jest Anna Deko z Wrocławia.

- Moim marzeniem było dostanie się do odcinków live. Idąc do programu, chciałam, żeby udział w "The Voice" utorował mi ścieżkę do kariery muzycznej. To zawsze wielkie ułatwienie dla tych, którzy dopiero zaczynają karierę na polskiej scenie muzycznej - mówi "Gazecie Wrocławskiej" 26-letnia Anna Deko.

Ania w Nokautach zaśpiewała piosenkę "Deeper" Elli Eyre. Sama najlepiej czuje się w gatunkach pop, rock i drum'n'bass.

- Przy tworzeniu utworu "Zapomnij", do którego teledysk jest już w serwisie YouTube, inspirowałam się angielskimi twórcami muzycznymi, w tym właśnie Ellą Eyre. Bardzo lubię też Whitney Houston - mówi Anna Deko. - Na pewno nie jest łatwo przebić się na popowej polskiej scenie muzycznej, ale jestem pewna, że przy odpowiedniej dawce determinacji każdy jest w stanie osiągnąć swój cel.

Ania Deko jest zdeterminowana. Do kolejnych etapów "The Voice of Poland" próbowała dostać się w czwartej edycji programu. Wtedy jednak odpadła na etapie castingów, prezentując "Małe rzeczy" Sylwii Grzeszczak. Wcześniej brała udział w takich programach, jak "Bitwa na Głosy", "Must Be The Music" czy "X-Factor".

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Uwielbia uprawiać sport, a już w wieku czternastu lat zrobiła patent żeglarski. Żeglarstwo jest rodzinną pasją - tym sportem zarażał ją już dziadek, a razem z całą rodziną niejednokrotnie żeglowała na Jeziorze Nyskim - Anna Deko pochodzi z Nysy. Do Wrocławia przeprowadziła się w 2011 roku ze względu na studia, ale - jak twierdzi - chce tu osiąść na dobre. Dziś mieszka na Jagodnie.

- Czuję, że to moje miejsce i zamierzam mieszkać tu już na stałe. Nawet gdyby kariera muzyczna na jakiś czas zaprowadziła mnie do Warszawy, co przecież może się zdarzyć, to będę chciała to pogodzić, a stolicę potraktuję tymczasowo - mówi Ania Deko. - Nie chcę zostawiać Wrocławia.