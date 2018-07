KONCERTY WE WROCŁAWIU. Ania Dąbrowska wystąpi we Wrocławiu. Zaprezentuje swoje największe hity. Usłyszymy więc m.in. "Charlie, Charlie" i "Tego chciałam". Sprawdź, kiedy koncert Ani Dąbrowskiej we Wrocławiu.

Ania Dąbrowska wystąpi z koncertem w Narodowym Forum Muzyki (pl. Wolności 1) 10 grudnia o godz. 19.00. Dąbrowska to jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek. Polscy fani pokochali ją za utwory z pierwszej płyty ("Tego chciałam", "Charlie, Charlie", "Nie mogę Cię zapomnieć").Jej płyta "Dla naiwnych marzycieli" ukazała się w 2016 roku. Znalazły się na niej takie utwory, jak "Nieprawda", "W głowie" czy "Poskładaj mnie" - wokalistka próbowała się dzięki muzyce poskładać po rozstaniu z Pawłem Jóźwickim.Teraz artystka promuje płytę "The Best Of" . To kompilacja największych przebojów zawiera 15 utworów, pokazujących pełen przekrój i ewolucję muzycznego stylu piosenkarki. Listę utworów na „The Best Of” otwierają single z jej avant-popowego, delikatnie elektronicznego debiutu. Znajdziemy na niej także wszystkie przeboje z okresu fascynacji stylem retro – akustyczne, nawiązujące do polskiej muzyki lat 60. i 70. piosenki z „Kilku historii na ten sam temat”, nieco bardziej eklektyczne, zagłębiające się raz w estetykę lat 50. („Nigdy więcej nie tańcz ze mną”), raz w epokę disco („W spodniach czy w sukience”) utwory z jej trzeciego albumu, a także „Bang Bang” z albumu „Ania Movie” z filmowymi piosenkami. Nie zabrakło także utworów z dwóch płyt, na których Ania zwróciła się w kierunku współczesnego popu – bardziej alternatywnej, słodko-gorzkiej „Bawię się świetnie” oraz przebojowej, podwójnie platynowej „Dla naiwnych marzycieli”. Na płytę trafiły również dwa ostatnie radiowe hity, czyli filmowy „Porady na zdrady (Dreszcze)” oraz „Nieprawda” w remiksie Gromieego.Bilety są w cenie od 99 do 149 złotych. Można je kupić za pośrednictwem strony