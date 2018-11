AMD po cichu kradnie nam wzrok. Ale można je zatrzymać!

Na początku bez objawów

Jak wyjaśniają okuliści, AMD jest podstępną, przewlekłą chorobą polegającą na stopniowym upośledzeniem widzenia centralnego. Niestety, pierwsze sygnały, że z plamką żółtą może być coś nie tak, są na tyle subtelne, że pacjenci zazwyczaj ich nie dostrzegają.

- Do specjalistów pacjenci przychodzą dopiero, gdy zaczynają się problemy z czytaniem, pisaniem czy rozpoznawaniem znajomych twarzy albo odnotowują znaczne pogorszenie ostrości widzenia. Mogą pojawić się na przykład zniekształcenia obrazu. – tłumaczy dr n. med. Małgorzata Iwanejko z M-MED Centrum Okulistycznego z Wrocławia. O tym, że z AMD nie ma żartów, świadczą liczby –na świecie niemal 1/3 osób powyżej 70. roku życia, cierpi na zwyrodnienie plamki żółtej i jest to jedna z najczęstszych przyczyn utraty wzroku.

NFZ płaci

AMD występuje w dwóch postaciach – suchej i wysiękowej. Sucha jest łagodniejsza i wolniej się rozwija, a leczenie oparte jest na suplementacji preparatami zawierającymi luteinę, zeaksantynę i antyoksydanty.

Z kolei rzadszą, ale znacznie trudniejszą w leczeniu wysiękową postać można spowolnić dzięki iniekcjom doszklistkowym, które prowadzi np. M-MED Centrum Okulistyczne w ramach Programu Lekowego finansowanego przez NFZ. Choć „zastrzyk w oko” na pierwszy rzut ucha nie brzmi zbyt przyjemnie, nie ma się czego obawiać – zabieg, który przeprowadza się z znieczuleniu miejscowym, jest niemal bezbolesny i trwa zaledwie kilka minut.

- Iniekcje doszklistkowe mają za zadanie spowolnić rozwój postaci mokrej i ustabilizować widzenie. Leczenie ma na celu przede wszystkim zahamowanie choroby, dlatego bardzo ważne dla rokowania jest w jakim stadium choroba zostaje wykryta i z jakiego poziomu widzenia zaczynamy leczyć. W związku z tym niezmiernie ważne staje się wykonywanie systematycznie bezinwazyjnych badań plamki żółtej takich jak oct i angio- oct, dzięki którym można wykryć AMD w początkowej fazie – dodaje dr n. med. Małgorzata Iwanejko.

Kto może skorzystać z Programu Lekowego NFZ

Program Lekowy leczenia AMD kierowany jest do osób, które ukończyły 45 lat. Skierowanie może wystawić lekarz okulista. – Są szczegółowe kryteria, które kwalifikują do udziału w nim – m.in. ostrość widzenia, wielkość zmiany. O wszystkim szczegółowo informujemy podczas pierwszej wizyty. Osobom niezakwalifikowanym do leczenie w ramach NFZ z powodu niespełnienia wymaganych kryteriów lub mających inne niż wysiękowa postać AMD wskazanie do iniekcji, proponujemy leczenie komercyjne – wyjaśnia dr n. med. Małgorzata Iwanejko.