Już w sobotę, 17 marca, Aleja Bielany zaprasza wszystkich klientów na widowiskowe pokazy tańca, darmowe warsztaty i konkursy z nagrodami. Wydarzenie poprowadzi znana z telewizyjnych show tancerka Anna Głogowska.

Wydarzenie organizowane w Alei związane jest z otwarciem Akademii Tańca Esens, podczas którego wystąpią uznani instruktorzy, grupy taneczne i goście specjalni. Energetyczne pokazy m.in. hip-hopu, bachaty czy cheerleading zobaczyć będzie można o pełnych godzinach na scenie przy wejściu głównym do Alei Bielany.Podczas wydarzenia będzie można skorzystać również z 45-minutowych bezpłatnych warsztatów tanecznych. Na amatorów tańca czekać będą zajęcia między innymi z bachaty, hip-hopu, salsy, a także burleski, tańca użytkowego (discofox), a nawet z jogi! Wszystko to w nowo otwartym lokalu akademii na poziomie +1.W ofercie Akademii Tańca Esens coś dla siebie znajdą osoby w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania, zarówno w parach, jak i solo. W dwóch salach akademii odbywać się będą zajęcia dla dzieci oraz dla dorosłych i seniorów.Aleja Bielany to już trzecia filia wrocławskiej Akademii Tańca Esens. Poprzednie, cieszące się wielkim zainteresowaniem placówki znajdują się na ul. Gajowickiej i Robotniczej.Na wielkie otwarcie Akademii Tańca Esens organizatorzy zapraszają w sobotę, w godz. od 12:00 do 18:00 na scenę główną przy wejściu środkowym do Alei Bielany oraz do lokalu szkoły na poziomie +1.Aby wziąć udział w bezpłatnych warsztatach tanecznych należy zapisać się na stronie https://www.alejabielany.pl/pl-pl/events/201803_otwarcieakademiitancaesens.