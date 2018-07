Podczas tak gorącego lata nawet zamoczenie rąk w fontannie może okazać się zbawienne. Czy jednak jest to dobry pomysł na ochłodzenie? Trzeba wiedzieć, w których fontannach legalnie można się zmoczyć, bo inaczej grozi to mandatem. Pamiętajmy też, by nie pić wody z fontann, we Wrocławiu są zdroje z wodą zdatną do picia.

ul. Lewa 52

ul. Szachistów (początek ulicy)

ul. Wędkarzy 4

ul. Wędkarzy róg Siatkarzy

ul. Wędkarzy 19

ul. Wędkarzy 35

pl. Dominikański

pl. Jana Pawła II

ul. Oławska róg Świdnickiej

Pl. Grunwaldzki

pl. Solny (Rynek)

Upały coraz bardziej doskwierają mieszkańcom Wrocławia. W najbliższym czasie nic nie zapowiada obniżenia temperatury. To jednak nie jest najgorętsze lato w historii. W 1994 roku we Wrocławiu temperatura dochodziła do 37 stopni, w 2015 roku nawet do 38 .- W najbliższym czasie temperatura może sięgać 34 stopni w cieniu. Na razie zapowiada się, że będzie to najgorętszy tydzień tego lata, jednak przed nami cały sierpień, więc można się spodziewać, że temperatura jeszcze pójdzie w górę - przewiduje Marek Kurowski, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.W tak gorące dni najlepiej mieć stały dostęp do wody. MPWiK uruchomiło 11 ulicznych zdrojów, a także kurtynę wodną na Rynku. Pomiędzy pomnikiem Aleksandra Fredry a Sukiennicami hydrant w kształcie krasnala wypuszcza wodę o temperaturze 16 stopni.- Woda z krasnala idealnie nadaje się do schłodzenia, ale nie jest zdatna do picia, ponieważ nie jest poddawana tak częstym kontrolom sanepidu - mówi Aleksander Łoś, rzecznik MPWiK, który przypomina, że powinniśmy dziennie pić średnio ok. 35 ml wody na kilogram masy ciała. I namawia do korzystania ze zdrojów wodnych, z których woda jest świeża i poddawana ciągłym kontrolom, przed sezonem i w trakcie sezonu. Zdroje są m.in. przy placach Grunwaldzkim, Dominikańskim i Solnym, na rogu ulic Oławskiej i Świdnickiej.Inaczej wygląda sytuacja z fontannami, które kuszą wielu, również dzieciach, dla których to przednia zabawa. Większość wrocławskich fontann jest pod opieką Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, a korzystanie z nich jest zabronione - W tej wodzie kąpią się ptaki, szczury, a nawet bezdomni. Aby utrzymać fontannę w czystości dodajemy do tej wody wiele środków chemicznych m.in. przeciw grzybom czy glonom. Mogą one być szkodliwe dla ludzi, dlatego nie wolno się kąpać w fontannach,. Nie polecam też podawania takiej wody do picia psom - mówi Ewa Mazur, rzeczniczka ZDiUM i przypomina, że wejście do fontanny grozi skaleczeniem, poślizgnięciem się, ale też i uszkodzeniem obiektu - „Zdrój” na pl. Gołębim ma ok. 200 dysz.Kąpiel w fontannie jest też drogą fanaberią - mandat może sięgnąć nawet 250 zł.- Staramy się nie dawać mandatów, zwłaszcza w tak gorące dni. Zazwyczaj upominamy i ostrzegamy, że kąpiel w fontannie może być szkodliwa dla zdrowia. Kara finansowa to ostateczność - tłumaczy Waldemar Forysiak, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Wrocławia.Istnieje jednak możliwość bezpiecznego korzystania z fontann. Przy Hali Ludowej jest mały wodotrysk, przeznaczony głównie dla dzieci. Nie są tam rozprowadzanie środki chemiczne, a obieg wody nie jest zamknięty, dlatego śmiało można korzystać z tej atrakcji. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku fontanny multimedialnej: - Mała fontanna nie ma dysz, dlatego brodzenie w niej jest bezpieczne. Jeżeli chodzi o dużą fontannę, to kąpanie się w niej jest zabronione z kilku powodów. Po pierwsze chodzi o bezpieczeństwo. Dysze mają tak dużą siłę wytrysku, że znalezienie się w ich pobliżu mogłoby się skończyć tragicznie. Poza tym wchodzenie do fontanny równa się z wnoszeniem piasku i innych zanieczyszczeń, które mogłyby zatkać pompy - mówi Paweł Romaszkan, wiceprezes Hali Ludowej. - Oczywiście w tak gorące dni pozwalamy moczyć nogi w fontannie multimedialnej, ponieważ to nie zagraża ani bezpieczeństwu ludzi, ani uszkodzeniu fontanny.Oprócz wodotrysku przy Hali Ludowej dostępny jest również ten przy Dworcu Głównym, który działa na podobnej zasadzie. Jednak zamiast kąpać się w fontannach specjaliści zalecają korzystanie z basenów, kąpielisk lub zdrojów przygotowanych przez MPWiK.Lekarze i policjanci przypominają też, by w taki upadł nie zostawiać w samochodach dzieci i zwierząt. Prawdopodobnie minuty dzieliły od śmierci mężczyznę zamkniętego w nagrzanym od słońca samochodzie pod Długołęką. Miał objawy hipertermii i nie reagował na głosy policjantów próbujących nawiązać z nim kontakt z zewnątrz. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Jednak w obawie o życie i zdrowie mężczyzny, funkcjonariusze podjęli decyzję o wybiciu szyby w aucie i wyciągnięciu go na zewnątrz. Oczekując na karetkę, udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy.