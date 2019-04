Alborosie zagrał we Wrocławiu. Zobacz zdjęcia z koncertu [FOTO]

Alborosie to znany muzyk reggae pochodzący z Włoch, mieszkający obecnie na Jamajce. We Wrocławiu gościliśmy go już po raz kolejny. Dwa lata temu zagrał na One Love Sound Fest, największym halowym europejskim festiwalu muzyki reggae.

Jako support wystąpił wrocławski zespół Bethel. Były powody do świętowania, bo perkusista grupy, Robert Dachowski, obchodził w tym dniu urodziny.

Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć największe hity Alborosiego, m.in. "Kingston Town". Razem z muzykiem "Sipple it down down" śpiewała cała publiczność. Niestety, zabrakło bisu.

Zobaczcie zdjęcia z tego koncertu.