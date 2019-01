Alarm w Alei Bielany. Klienci ewakuowani

Ok. godz. 12.30 doszło do ewakuacji w Alei Bielany. Powodem była alarm przeciwpożarowy. Na miejsce udały się dwa zastępy straży pożarnej, ale jak się okazało - alarm okazał się fałszywy. Doszło bowiem do awarii czujki przeciwpożarowej. Klienci i pracownicy sklepów oraz punktów gastronomicznych i usługowych, którzy zostali ewakuowani, po kilkunastu minutach wrócili do środka.

