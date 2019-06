Alarm bombowy w przedszkolu na Nowym Dworze. Ewakuacja dzieci "Wszyscy zdechniecie"

Już wiadomo, że jako pierwszy informację o bombie w przedszkolu dostał dyrektor placówki, który poinformował o tym służby i podjął decyzję o ewakuacji dzieci.

Ewakuowano łącznie 4 grupy przedszkolne oraz dzieci z pobliskiego MDK-u, gdzie także odbywały się zajęcia. Budynki opuściło łącznie około 100 osób. Wiele dzieci zostało już zabranych przez rodziców do domu

Służby przeszukują budynki i sprawdzają czy na terenie przedszkola rzeczywiście jest jakiś ładunek. To mało prawdopodobne, bo wszystko wskazuje na to, że ktoś rozesłał podobne informacje do wielu placówek w miastach w całej Polce. Ewakuacje przedszkoli miały miejsce m.in. w Głogowie, Szczecinie czy Warszawie. Do przedszkoli dotarły tam mejla o treści: "Wszyscy zdechniecie. W przedszkolu jest bomba, wybuchnie jutro w południe i wszyscy będzie gryźli piach za to, co mi zrobiliście".