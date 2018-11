Akcja Otulamy Drzewa DLA Bezdomnych! Świdniczanki zachęcają do pomocy!

- Wybierzcie sobie jakieś charakterystyczne miejsce w centrum miasta, tak aby był tam monitoring. To odzież dla potrzebujących, a nie gadżet dla kogoś do zabawy. Kto ma na zbyciu kurtkę, płaszcz, ciepły sweter, niech podzieli się tym z potrzebującymi - dodają kobiety.

Proszą by do każdej kurtki/płaszcza/swetra dołączyć kartkę z napisem: JEŚLI JEST CI ZIMNO, A BRAK CI CIEPŁEGO UBRANIA, TA KURTKA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Szczegóły dotyczące akcji znajdziecie tutaj:

https://www.facebook.com/events/1883664908417723/