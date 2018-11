Adres Świętego Mikołaja. Jak zaadresować list?

Najpopularniejszy adres Świętego Mikołaja to ten w Laponii. Nie od dziś wiadomo, że święty Mikołaj upodobał sobie właśnie to miejsce. Dom Mikołaja na jednym ze wzgórz w miejscowości Rovaniemi odkrył w latach 20. XX wieku pewien fiński dziennikarz. Jeżeli chcemy wysłać list do Świętego Mikołaja, możemy zaadresować go używając poniższych danych.

ADRES ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W POLSCE. ŚWIĘTY MIKOŁAJ W SREBRNEJ GÓRZE

Święty Mikołaj ma też adres w Polsce - w Srebrnej Górze (gmina Stoszowice) od wielu lat działa Biuro Świętego Mikołaja. Nic w tym dziwnego, ponieważ tuż obok znajduje się wieś Mikołajów, w której bardzo lubi przebywać sam święty Mikołaj.

Do Mikołajowa każdego roku przychodzą tysiące listów. Piszą dzieci z Polski, ale też Rosji czy Chin. Pracownicy gminnego ośrodka kultury i wolontariusze odpisują na każdy.

Na kopercie nie trzeba wpisywać adresu: Mikołajów, wystarczą słowa święty Mikołaj, Biegun Północny, Laponia, Niebo lub rysunek miłego staruszka z siwą brodą. Poczta wszystkie takie listy kieruje na adres Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze. Każdy list jest inny. Jedne w kopertach, zdarza się że z ciasteczkiem lub piernikiem w środku, inne to po prostu kartki złożone na pół z językiem obrazkowym. Dzieci proszą Mikołaja o przeróżne rzeczy: zabawki, zdrowie dla rodziców, siostrę lub brata, a nawet miłość Poli z II c.

- Od października do stycznia zajmujemy się głównie odpisywaniem na listy - mówi Norbert Szandrowski, dyrektor GOKSiR w Srebrnej Górze. - Choć czasem widok listonosza z dodatkową, mocno wypchaną torbą budzi w nas przerażenie. Listów bowiem przychodzą tysiące, a piszą je nie tylko polskie dzieci. To jest korespondencja z całego świata. W tym roku najwięcej listów mamy z Rosji i Chin - dodaje i podkreśla, że położona nie-opodal wieś Mikołajów to zobowiązanie.

- W końcu to tam wiele lat temu zaczęła się akcja odpisywania na listy do Mikołaja. To cudowna akcja i nie możemy jej zepsuć - mówi.

- Kiedy przychodzą listy polecone, na „zwrotce” podpisujemy Święty Mikołaj, a potem piszemy w jego imieniu. Na koniec przybijamy specjalną pieczęć i ślemy do czekających dzieci - relacjonuje mówi Norbert Szandrowski.

- Problemem są natomiast znaczki pocztowe, a konkretniej pieniądze na nie. Robimy, co w naszej mocy, poszukując rokrocznie sponsorów, którzy chcieliby sfinansować ich zakup. Przy tysiącach listów jest to nie lada wyzwanie. Obecnie brakuje nam kilka tysięcy złotych. Jeśli ktoś chciałby nas wspomóc znaczkami albo środkami na ich zakup, to bardzo prosimy. To będzie dobry uczynek i na pewno wywoła uśmiech na twarzy setek dzieci - podkreśla Szandrowski.

Adres Mikołaja w Polsce:

Biuro Listów do Świętego Mikołaja

Polska Wioska Świętego Mikołaja

Przystanek Mikołajów

57-215 Srebrna Góra.

POZOSTAŁE ADRESY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA KOLEJNEJ STRONIE

ADRES ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. CZY ŚWIĘTY MIKOŁAJ MIESZKA JEDNAK W NORWEGII?

Wiadomo nie od dziś, że święty Mikołaj potrafi się szybko przemieszczać za pomocą sań zaprzęgniętych w renifery. Biorąc pod uwagę fakt, że na świecie jest wiele milionów dzieci oczekujących na prezenty, nic dziwnego, że ma więcej niż jeden dom. Norwegowie twierdzą uparcie, że to właśnie u nich, a nie jak powszechnie się uważa w Finlandii, mieszka święty Mikołaj. Można więc również wysłać list na adres:

Adres świętego Mikołaja w Norwegii

Julenissen’s Postkontor Torget 4

1440 Drobak

Norwegia

www.julehus.no

Drugi adres świętego Mikołaja w Norwegii

Julenissen i Norge

2500 Savalen

Norwegia

www.julenissen.no

ADRES ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. ŚWIĘTY MIKOŁAJ LUBI ODWIEDZAĆ NIEMCY

Skoro wyjaśniliśmy już, skąd tyle adresów świętego Mikołaja, nie ma się co dziwić, że brodaty darczyńca lubi zawitać również do naszych zachodnich sąsiadów. Fürstenberg nad Hawelą posiada dzielnicę Himmelpfort, w której to znajdziemy szereg imprez związanych ze świętami, jarmark i oczywiście pocztę świętego Mikołaja. Jej pracownicy odpowiadają na listy dzieci w aż 16 językach, w tym w języku polskim.

Adres świętego Mikołaja w Niemczech

An den Weihnachtsmann Weihnacht

postfiliale 16798

Himmelpfort

Niemcy

www.weihnachtsmann-in-himmelpfort.de