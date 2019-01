Adrenalina lepsza niż stres. TOP 10 propozycji, które podnoszą poziom adrenaliny

Nastała jesień a wraz z nią szarość i monotonia. Jak wprowadzić trochę koloru do swojego życia? Zrób coś po raz pierwszy, zaszalej, przeżyj przygodę, po prostu: podnieś poziom adrenaliny i poczuj, że żyjesz. Jest na to kilka niezawodnych sposobów. Wykorzystaj je w praktyce lub podaruj komuś prezent, którego nie zapomni do końca życia. Adrenalinę podnoszą nie tylko sporty ekstremalne!