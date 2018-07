Coraz popularniejsze stają się hodowle świnek miniaturowych i wietnamskich. Jednak zwierzę to nie maskotka i decydując się na adopcję, należy pamiętać, że to przede wszystkim... odpowiedzialność. We wrocławskim schronisku na adopcję czekają... świnki wietnamskie. Zobaczcie zdjęcia.

- W schronisku przebywa ich aktualnie ponad 20 i poszukujemy dla nich odpowiednich domów. Od stycznia trafiały do nas z różnych części miasta. Wszystkie sympatyczne, kontaktowe i kochane - mówi Aleksandra Cukier, pracownik wrocławskiego schroniska przy ul. Ślazowej.



Część loch w momencie przyjęcia do schroniska była już w ciąży, więc pojawiły się maluszki... Nie zgłosił się po nie żaden właściciel, więc rozpoczęliśmy procedurę mającą na celu wydanie ich do adopcji.



Świnki są zarejestrowane i przebadane. Zwierzaki są inteligentne, czyste i... kochają błoto.



Pracownicy schroniska szukają dla nich dobrych opiekunów - chodzi o domy, w których będą kochane, szanowane i traktowane jako przyjaciele, a nie jedzenie.



Osoby chętne do adopcji muszą mieć zarejestrowaną siedzibę stada, co można zrobić w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.



Zainteresowani adopcją świnek powinni zgłosić się do schroniska lub dzwonić na numer schroniska: 71 362 56 74.



Zobaczcie zdjęcia świnek, które przebywają we wrocławskim schronisku.

