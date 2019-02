Adam „Babyface” Kownacki i Mateusz Borek spotkają się z kibicami we Wrocławiu

Sebastian Bergier: Znam swoją jakość. Potrzebuję tylko szans

Równo rok temu Sebastian Bergier podpisał ze Śląskiem Wrocław 3-letni kontrakt. Ostatnie pół roku spędził w Stali Mielec na wypożyczeniu, którego nie może zaliczyć do udanych - 503 minuty, zero bramek, zero asyst. Teraz trafił do Wigier Suwałki.