Abstrakcyjne plakaty do domu - ciekawy pomysł na ożywienie otaczającej nas przestrzeni

Skąd się wziął abstrakcjonizm?

Pojęcie abstrakcji wbrew pozorom nie jest niczym nowym w sztuce. Prekursorami tego stylu był już Edward Munch, choć pojęcie abstrakcji zwykle kojarzy nam się raczej z geometrycznymi, wielobarwnymi wzorami, czasem przypominającymi fraktale lub z "przypadkową" mieszaniną różnobarwnych plam. Niezależnie od tego, jaki rodzaj abstrakcji bardziej przypada nam do gustu, grafiki na ścianę wykonane w podobnym stylu są zdecydowanie wartym rozwagi, modnym dodatkiem, który może pomóc nam w ożywieniu pokoju czy nawet całego mieszkania. Więcej przykładów ciekawych abstrakcji znajdziesz pod adresem https://www.bluebird-design.com/pl/c/Abstrakcja/18.

Dlaczego warto zdecydować się na abstrakcyjne grafiki na ścianę?

Abstrakcyjne obrazy zwykle wpływają na nas w dwójnasób: albo przyciągają niesamowitymi, nietypowymi lub po prostu przyjemnymi dla oka zestawami kolorów, albo formą, w jakiej te kolory są zawierane. Dzięki tym właściwościom obrazy wykonane w tym stylu mogą do nas bardzo stanowczo "przemawiać". Przykładowo, jeden z najważniejszych malarzy lubujących się w abstrakcjonizmie - Mark Rothko - dzięki umiejętnemu łączeniu barw i płaszczyzn, a potem przemyślanej ekspozycji dzieł potrafił sprawić, że ludzie zamierali, odpoczywali, a nawet płakali i panikowali, gdy stykali się z jego pracami w muzeum. Takie relacje jasno pokazują, jak potężnym medium może być obraz abstrakcyjny, a także jak bardzo może zmienić wnętrze naszego domu.

Do jakiego wystroju pasuje taki dodatek?

Plakaty na ścianę utrzymane w stylistyce abstrakcyjnej same w sobie potrafią być dość krzykliwe, więc stanowią idealną przeciwwagę dla "poukładanych" stylów wykończenia wnętrz, jak minimalizm, modernizm, styl skandynawski itp. Jeżeli jednak znajdziemy obraz o bardziej stonowanych barwach lub o regularnej strukturze, może on być również ciekawym dodatkiem do bardziej ekspresywnego pomieszczenia - szczególnie chłodne kolory potrafią zdziałać cuda w tym przypadku.