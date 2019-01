Abelard Giza i Jacek Stramik będą promować we Wrocławiu swoją książkę „Łapy precz od żartów”.

Oto opis książki: „Przygotujcie się na mieszankę czarnego humoru, jadowitej ironii, wszelkich sprośności, łamanie granic smaku i przyzwoitości. Stramik i Giza robią streaming z rzeczywistości co dwie doby. Jeden jest anarchistą i abnegatem, testującym wszystkie dostępne i te mniej dostępne na rynku używki. Uderza w świętości, bo to pobudza intelekt. Drugi tłumaczy i tonuje – i choć jest równie ironiczny, to jednak najwyżej stawia rodzinę i dzieci. Sceniczny duet doskonały i mieszanka wybuchowa na papierze. Geje, aborcja, eutanazja. Rasizm, szowinizm i celebryci. Narkotyki, głupota polityków, medialne kompromitacje. Życiowa beznadziejność, sceniczna sprzedajność i permanentne niewyspanie. Nędza social mediów, celebrytoza w oparach mefedronu i satyryczne know-how. Kerouac, Palahniuk, Hunter S. Thompson i Paulo Coelho. Netflix, serialoza, hotelowy kac i patostreaming. Palce lizać!"

Spotkanie poprowadzi Kamil Śmiałkowski.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Spotkanie autorskie: Giza i Stramik "Łapy precz od żartów"

Wtorek, 30 października 2018 o 19:00 – 21:00

Klub PROZA

Przejście Garncarskie 2, Wrocław