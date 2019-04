A czy Ty przekroczyłbyś granicę by pomóc innym?

Tomek, Zbyszek, Arek i Radek to zgrana ekipa pasjonatów ekstremalnego biegania, na co dzień trenująca w amatorskiej grupie biegowej Stare Babice Biegają. Teraz zespół chce dokonać czegoś, co nawet wprawionym amatorom biegania wydaję się czystym szaleństwem. Plan jest następujący: przebiec 500 km w 10 dni.

Wyzwanie może się wydawać zwariowane, wręcz niewykonalne, ale jeśli istnieje odpowiednia motywacja, granice przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. To dlatego bieg charytatywny, który organizowany jest wraz z Fundacją Votum odbędzie się pod nazwą Przekraczając Granice.

Tym razem największą siłą motoryczną jest pomoc podopiecznemu Fundacji Votum Michałowi Lubakowi - młodemu pełnemu życia chłopakowi, który na skutek upadku na rolkach doznał złamania kręgosłupa. Doszło do porażeniem kończyn dolnych i niedowładu kończyn górnych. Dla młodego, wchodzącego dopiero w dorosłość chłopaka, taka diagnoza równa jest z wyrokiem.

- My chcielibyśmy to zmienić, jakoś to odczarować. Żeby stało się to możliwe potrzebne, są pieniądze. Koszt rocznej rehabilitacji Michała w wyspecjalizowanym ośrodku przy użyciu nowoczesnej robotyki został wyceniony na 100 tysięcy złotych. Poprzez bieg i zorganizowaną przy jego okazji zbiórkę funduszy, chcielibyśmy pomóc mu te pieniądze zgromadzić. Zebrany przed i w trakcie biegu dochód zostanie w całości przekazany na rehabilitację neurologiczną - tłumaczą biegacze.

Bieg wystartuje 23 maja w Zittau na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec, a zakończy się 1 czerwca w Świnoujściu na granicy polsko-niemieckiej. W trakcie biegu grupa będzie wielokrotnie przekraczać geograficzne granice naszego Państwa, a biegnąc raz po polskiej raz po niemieckiej stronie, mijać wiele parków krajobrazowych. Każdego dnia, przez półtora tygodnia, będzie pokonywany dystans przekraczający długość maratonu (45-55km).

- To będzie walka z własnymi słabościami fizycznymi i psychicznym, ale przede wszystkim to walka o szanse na dobre życie dla Michała.

Jak można wesprzeć Przekraczając Granicę?

Wszyscy, którzy chcą przyłączyć się do biegu są mile widziani, nawet jeśli przebiegną choćby mały odcinek trasy. Biegacze startują 23 maja i codziennie między godziną 8.00 a 8.30 zaczną pokonywanie kolejnych kilometrów. Do przebiegnięcia określonego dystansu będzie można dołączyć na dowolnym etapie.

Informacje na bieżąco można śledzić na fanpagu wydarzenia. Ekipa na półmetku robi 3-godzinną przerwę, a następnie po południu kontynuuje bieg do mety etapu. Każdy, kto z jakichś przyczyn nie ma możliwości wziąć udziału w biegu, a chciałby wspomóc Michała w rehabilitacji, może to zrobić poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek Fundacji Votum:

Santander Bank Polska S.A. 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000 z dopiskiem dla Michała Lubaka. Można również dorzucić się do zbiórki na ten cel na portalu SięPomaga.