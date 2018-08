9 sierpnia jest 221 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Dziś w Południowej Afryce obchodzony jest Narodowy Dzień Kobiet.

Co ważnego wydarzyło się 9 sierpnia na przestrzeni lat?Zobaczcie sami, mamy dla Was zestawienie najważniejszych zdarzeń w Polsce i na świecie.1382 – Książę Władysław Opolczyk ufundował klasztor paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.1662 – W Tatrach doszło do jednego z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii ziem polskich.1921 – Założono Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.1943 – W okolicy wsi Borów ( powiat kraśnicki ) oddział NSZ pod dowództwem „cichociemnego” Leonarda Zub-Zdanowicza rozstrzelał 26-28 partyzantów z oddziału Gwardii Ludowej i 4 mieszkańców okolicznych wsi.1967 – 7 marynarzy zginęło na niszczycielu ORP Błyskawica w wyniku rozerwania głównego rurociągu pary.1977 – Wydano zarządzenie o zmianie nazw 120 miejscowości w południowo-wschodniej Polsce.2001 – Wystartowała pierwsza polska telewizja informacyjna TVN24.1483 – Otwarto Kaplicę Sykstyńską w Rzymie.1892 – Thomas Alva Edison uzyskał patent na dwukierunkowy telegraf.1916 – W Kalifornii utworzono Park Narodowy Lassen Volcanic.1945 – O 11:01 czasu miejscowego amerykański bombowiec Boeing B-29 Superfortress zrzucił drugą (po Hiroszimie 6 sierpnia ) bombę atomową na japońskie miasto Nagasaki, w wyniku czego zginęło około 75 tys. osób.1969 – Członkowie bandy Charlesa Mansona zamordowali ciężarną aktorkę Sharon Tate, żonę Romana Polańskiego oraz 4 inne osoby przebywające w willi Polańskiego w Beverly Hills.1999 – Władimir Putin został premierem Rosji.2001 - Były francuski lekkoatleta Jacky Boxberger został zadeptany przez słonia na terenie Parku Narodowego Tsavo w Kenii, kiedy próbował zrobić mu zdjęcie. Zginął na miejscu.