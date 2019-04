9 maja, czyli Dzień Europy. Spotykamy się w Parku Staromiejskim we Wrocławiu.

Dzień Europy w stolicy Dolnego Śląska będziemy świętować w czwartek 9 maja 2019 roku podczas pikniku w Parku Staromiejskim. Atrakcje przygotowane w tym roku są związane przede wszystkim ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy pikniku, dzięki wykorzystaniu rzeczywistości wirtualnej, błyskawicznie znajdą się w budynku Parlamentu. Najmłodsi będą mogli przedstawić swoje pomysły i propozycje kierowane do posłów PE w formie kolorowych rysunków, a starsi będą mogli sprawdzić swoją wiedzę o Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim uczestnicząc w konkursie zatytułowanym „Tym razem głosuję". W trakcie Pikniku uczniowie wrocławskich szkół zaprezentują swoje prace zgłoszone na konkurs pt. „Europejskie Puzzle”, które ułożone obok siebie stworzą wielobarwną mapę Wspólnoty Europejskiej.

Nie zabraknie także lubianej fotobudki, pokazu kulinarnego, w czasie którego sprawdzimy jak popularny naleśnik serwowany jest w różnych krajach Europy czy też rowera-blendera. Dodatkowe atrakcje przygotowują także liczni partnerzy wydarzenia. Dzięki ich zaangażowaniu zobaczymy na przykład wystawę prezentująca wielokulturowy Wrocław, będziemy mogli wziąć udział w warsztatach sztuki cyrkowej, poznać kulturę Francji czy napisać list do Unii Europejskiej albo zagrać w europejskie kalambury. Nie zabraknie także muzyki – o godzinie 13.00 wystąpi Saksońska Młodzieżowa Orkiestra Jazzowa (Jugend Jazzorchester Sachsen).

Piknik Europejski rozpocznie się o godzinie 10.00 we wrocławskim Parku Staromiejskim przy ulicy Teatralnej. O godzinie 12.00 będzie można włączyć się w chóralne odśpiewanie Ody do radości.

O kampanii "Tym razem głosuję"

Wybory europejskie zbliżają się wielkimi krokami - to już 26 maja 2019! Warto przekonywać wyborców, by skorzystali ze swoich praw, poszli do urn i wybrali swoich przedstawicieli – posłów do Parlamentu Europejskiego. Kto już teraz chce się zaangażować i regularnie otrzymywać informacje o PE i jego działaniach oraz o tym, jak wesprzeć przedwyborczą kampanię informacyjną, niech zajrzy na stronę: https://www.tymrazemglosuje.eu

Od węgla i stali po zjednoczoną Europę

Koncepcja Roberta Schumana polegała na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Chodziło o kontrolowanie przemysłu pracującego na potrzeby wojska i zatrzymanie wyścigu zbrojeń. Powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w 1957 roku Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euroatom, które stały się zalążkiem dzisiejszej Unii Europejskiej. Ponad pół wieku później, dokładnie 66 lat po wystąpieniu Schumana, idea zjednoczonej Europy jest nadal żywa. Pomimo istniejących wewnętrznych rozbieżności w niektórych kwestiach, dzisiejsza Europa jest obszarem demokracji, pokoju i rozwoju gospodarczego.

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, niezależnym od rządów państw członkowskich UE. Zadaniem Komisji jest reprezentowanie interesów UE jako całości. KE przygotowuje projekty nowych aktów prawnych, które następnie przedkłada pod głosowanie Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE. Jest również odpowiedzialna za wprowadzanie w życie ustawodawstwa wspólnotowego, prowadzi programy unijne, nadzoruje wszystkie unijne agencje i zarządza budżetem UE. Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach członkowskich UE.

Szczegółowe informacje o Dniu Europy we Wrocławiu:https://ec.europa.eu/poland/events/europe-day_pl